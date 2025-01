Fed: é pouco provável que tarifas de Trump tenham impacto ‘significativo’ na inflação

É pouco provável que eventuais aumentos de tarifas, quando Donald Trump assumir como presidente dos Estados Unidos, tenham um efeito "significativo ou persistente" sobre a inflação, estimou nesta quarta-feira, 8, um alto funcionário do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Trump delineou várias propostas, incluindo um plano para aumentar as tarifas sobre todas as mercadorias que entram no país. A medida tem sido amplamente criticada por economistas, que temem o encarecimento de produtos e, consequentemente, efeitos inflacionários.

No entanto, em uma apresentação na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Paris, o governador do Fed Christopher Waller – que não mencionou especificamente Trump – sugeriu que as preocupações sobre essas medidas podem ser exageradas.

“Se, como espero, as tarifas não tiverem um efeito significativo ou persistente sobre a inflação, provavelmente não afetarão minha visão sobre a política monetária”, disse Waller, que é membro votante do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC), responsável pelas taxas básicas de juros nos Estados Unidos.

Inflação sob controle e perspectiva para taxas de juros

Waller também destacou que “a inflação continuará se moderando em direção ao objetivo de 2%” anual do Fed “no médio prazo” e que novos cortes nas taxas de juros podem ser considerados. Ele acrescentou que, caso a economia evolua como esperado, novos cortes nas taxas ainda este ano serão apoiados.

Dados do CME Group indicam que os operadores de futuros aumentaram sua expectativa de que o Fed fará uma pausa nos cortes de taxas na reunião do próximo mês: agora, 95% acreditam que não haverá redução no próximo encontro.