FBI mata homem que ameaçou Joe Biden

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) matou a tiros um homem em Utah nesta quarta-feira, 9, a quem as autoridades haviam monitorado por meses devido a ameaças feitas a Joe Biden, horas antes da visita planejada do presidente americano a esse estado no oeste do país.

De acordo com o FBI, um suspeito morreu nesta quarta-feira quando os agentes tentaram prendê-lo em Provo, ao sul de Salt Lake City.

Os eventos estão sendo investigados, acrescentou o FBI, sem fornecer detalhes sobre o homem.

De acordo com uma denúncia dos procuradores federais em Utah, trata-se de Craig Robertson.

Conforme esse documento, ele era um homem septuagenário que se dizia apoiador do ex-presidente republicano Donald Trump e ameaçava Biden em postagens nas redes sociais.

A vice-presidente Kamala Harris, o procurador-geral Merrick Garland e o promotor Alvin Bragg, que supervisionou a investigação que levou a uma acusação contra Trump em Nova York, também foram ameaçados, assim como os próprios agentes do FBI.

"É a hora certa para um ou dois assassinatos presidenciais. Primeiro Joe, depois Kamala!", dizia em uma das mensagens.

"Ouvi dizer que Biden está vindo para Utah. Tirando meu velho traje de caça e tirando a poeira do rifle de atirador M24. Bem-vindo, palhaço chefe", afirmava em outra mensagem, publicada há alguns dias, segundo a denúncia.

De acordo com a mesma fonte, o homem também postou várias fotos de armas de fogo.

O presidente Biden está atualmente visitando o oeste dos Estados Unidos e viajará para Salt Lake City nesta quarta-feira.

O Serviço Secreto, responsável pela proteção de autoridades, afirmou estar "ciente da investigação do FBI envolvendo um indivíduo em Utah que ameaçou uma pessoa protegida", mas não forneceu mais detalhes.