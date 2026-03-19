FBI investiga ex-chefe de contraterrorismo que se demitiu por guerra do Irã

O FBI abriu uma investigação contra Joseph Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, por suspeita de vazamento de informações confidenciais. A apuração, segundo veículos como o The New York Times e a CBS, teve início antes da renúncia do oficial.

Kent deixou o cargo na terça-feira, 18, após enviar uma carta ao presidente Donald Trump na qual criticou a guerra contra o Irã. No documento, ele afirmou não poder apoiar o conflito e questionou os motivos que levaram os Estados Unidos a entrarem na ofensiva.

Em entrevista ao comentarista Tucker Carlson, divulgada na quarta-feira, 18, Kent reiterou que não havia indicação de ameaça iminente por parte do Irã. Ele também disse que o governo americano tinha conhecimento de que haveria resposta iraniana a eventuais ataques.

O ex-diretor afirmou ainda que Israel teve papel relevante na decisão de iniciar a guerra e defendeu que os Estados Unidos deveriam estabelecer limites ao uso dos recursos fornecidos ao país aliado.

De acordo com o site Semafor, a investigação do FBI já estava em curso havia meses. Procurada, a agência não comentou o caso.

Kent, de 45 anos, é ex-integrante das forças especiais Boinas Verdes e foi nomeado por Trump para comandar o NCTC, órgão responsável por coordenar a análise de ameaças e orientar a resposta do governo americano em temas de contraterrorismo.

Após a saída, Trump afirmou que o ex-assessor era “muito fraco em matéria de segurança” e avaliou como positiva sua saída do governo. Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, classificou como falsas as declarações feitas por Kent na carta de renúncia.

*Com informações da AFP