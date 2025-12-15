Mundo

FBI frustrou plano de atentado a bomba em Los Angeles, diz governo Trump

Segundo os investigadores, grupo planejava realizar ataques em cinco pontos da cidade californiana na noite da véspera de Ano Novo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15h56.

A procuradora‑geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, declarou nesta segunda-feira, 15, que quatro pessoas foram indiciadas em um caso penal federal relacionado a um plano frustrado de ataque com explosivos em Los Angeles. A ação incluía diversos alvos, entre eles agentes e veículos do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês).

Os acusados respondem por conspiração e posse de um “dispositivo destrutivo não registrado” em uma queixa apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, informou a procuradora em coletiva de imprensa.

Os quatro indivíduos planejavam executar atentados com bombas em cinco pontos na região de Los Angeles na noite da véspera de Ano Novo, entre eles centros logísticos operados por grandes empresas americanas.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) interveio antes que o grupo pudesse concluir a montagem de um artefato funcional, de acordo com a acusação. Os quatro réus foram detidos na sexta-feira, 12 de dezembro.

Entenda a investigação

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo FBI durante a entrevista mostraram pessoas manipulando precursores químicos e materiais para fabricação de bombas sobre uma mesa no deserto.

“A entidade autodenominada Turtle Island Liberation Front, um coletivo de orientação política com posições pró‑Palestina e de oposição ao governo de Donald Trump, estava preparando múltiplos ataques com explosivos na Califórnia a partir da meia‑noite da véspera de Ano Novo”, declarou Pam Bondi no comunicado oficial.

De acordo com documentos judiciais, obtidos pela agência Reuters, os réus apontados na queixa são Audrey Illeene Carroll, 30 anos, Zachary Aaron Page, 32, Dante Gaffield, 24, e Tina Lai, 41.

O documento informa que, em novembro, Carroll entregou a uma fonte confidencial um texto manuscrito de oito páginas intitulado "Operação Sol da Meia‑Noite", no qual esboçava um plano para fabricar e usar explosivos. Mais tarde, Carroll e Page teriam convidado Gaffield e Lai a participar da execução do plano, que incluía a compra de componentes para artefatos explosivos e uma viagem ao Deserto de Mojave para fabricar e testar os dispositivos em 12 de dezembro de 2025.

Além das ações planejadas para a véspera de Ano Novo, os investigadores afirmam que o grupo considerou atacar agentes e veículos do ICE em janeiro ou fevereiro.

Em coletiva de imprensa, Bill Essayli, chefe da promotoria federal em Los Angeles, declarou que os promotores esperam apresentar acusações adicionais nas próximas semanas, seguindo a análise das provas.

