Família registra última foto momentos antes de morrer em queda de avião na Índia

Pratik Joshi e Komi Vyas estavam de malas prontas para recomeçar. O casal, que se dividia entre a Índia e o Reino Unido há seis anos, embarcou nesta quinta-feira com seus três filhos pequenos para finalmente viver todos juntos em Londres.

Mas o que era para ser o início de uma nova etapa terminou em tragédia: segundos após a decolagem no Aeroporto Internacional de Ahmedabad, no estado indiano de Gujarat, o avião da Air India caiu, chocando-se contra um conjunto de prédios. Dos 242 passageiros a bordo, ao menos 204 morreram, incluindo os cinco membros da família.

Momentos antes do acidente, uma foto tirada por Komi dentro da aeronave registrava a alegria da família. Na imagem, Pratik sorri do outro lado do corredor, enquanto Komi segura o celular perto das crianças: Miraya, de oito anos, e os gêmeos Nakul e Pradyut, de cinco. Após a tragédia, a cena viralizou nas redes sociais, tornando-se símbolo da tragédia.

Pratik era engenheiro de software de formação e vivia em Londres há seis anos. Komi, médica na cidade indiana de Udaipur, havia acabado de pedir demissão do Hospital Pacífico, onde trabalhava, para se mudar com os filhos para o Reino Unido.

— A cidade inteira está de luto — disse um amigo próximo da família à emissora indiana News18, acrescentando que eles eram "um casal caloroso e progressista que queria o melhor para os filhos".

Entenda o acidente

O avião da Air India, um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu entre um hospital e uma área residencial logo após decolar do Aeroporto Internacional de Ahmedabad. A bordo estavam 242 pessoas — 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Até o momento, foram confirmadas mais de 290 mortes, sendo ao menos 204 de passageiros do avião. Segundo autoridades locais, ainda há buscas em andamento e ao menos um sobrevivente.

— Ao menos 294 pessoas morreram. Isso inclui alguns estudantes, pois o avião caiu no edifício onde eles estavam — disse Vidhi Chaudhary, chefe da polícia estadual de Gujarat, em entrevista à agência de notícias britânica Reuters.

O acidente é um dos piores da História da Índia e o primeiro com vítimas fatais de uma aeronave do modelo Boeing 787‑8 Dreamliner, considerado um dos mais modernos do mundo. A queda ocorreu apenas 32 segundos após a decolagem. A aeronave não ultrapassou 190 metros de altitude antes de iniciar uma descida abrupta, colidindo com prédios próximos e atingindo parte do refeitório da B.J. Medical College, onde dezenas de pessoas estavam reunidas.

A tragédia provocou reações internacionais. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, classificou o acidente como "indescritível". O rei Charles III afirmou estar “profundamente chocado” com o ocorrido, enquanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que as imagens do desastre eram “devastadoras”.