Família na medicina, pesquisadora e noiva: quem era a médica que morreu em incêndio na Tailândia

Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, médica alagoana de 24 anos, foi uma das vítimas fatais do incêndio que atingiu o The Ember Hotel, em Bangkok, Tailândia, no domingo (30). A jovem estava em viagem com o noivo, Fernando da Resurreição, arquiteto e urbanista que sobreviveu ao incidente. O casal retornaria ao Brasil na segunda-feira, segundo informações da imprensa local.

O incêndio, iniciado por volta das 21h no horário local (manhã no Brasil), causou a morte de Carolina, de um cidadão ucraniano e de um americano. Quatro outras pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. A polícia tailandesa apura as causas do incidente e trabalha com as hipóteses de curto-circuito ou acidente envolvendo cigarro.

As investigações apontaram o quarto 511 como o provável ponto de origem do fogo, onde foi encontrada uma cama severamente danificada. Três turistas sul-coreanos que ocupavam o local são procurados para prestar depoimento.