Faltam drones e munição: Putin admite que Rússia poderia ter se preparado melhor para contraofensiva

"Durante a operação militar especial, ficou claro que nos faltavam várias coisas: munições de alta precisão, equipamentos de comunicação, drones", disse ele. "Dispomos deles, mas em quantidade insuficiente, infelizmente".

Os comentários de Putin foram feitos em Moscou durante um encontro com correspondentes de guerra e blogueiros militares afeitos ao Kremlin. Apesar de fazer ressalvas sobre a defesa em Belgorod — desde que a invasão começou em 24 de fevereiro do ano passado, o Kremlin gastou cerca de US$ 125 milhões (R$ 392 mi) para fortalecer a proteção da região com minas, trincheiras e barreiras — o presidente minimizou a contraofensiva que diz ter começado no último dia 4.