Fachada do consulado da Rússia em Nova York é vandalizada

A fachada do consulado russo em Nova York foi pichada de vermelho no que parece ser um ato de protesto coincidindo com a anexação de quatro regiões da Ucrânia pela Rússia.

Nesta sexta-feira, grandes pichações em vermelho cobriram parte da fachada do consulado, um edifício de estilo renascentista no bairro de Upper East Side de Manhattan, segundo um fotógrafo da AFP.

O portão de entrada também estava coberto de vermelho.

A polícia recebeu um aviso por volta da 1h30, disse um porta-voz à AFP.

"Não houve prisões e uma investigação está em andamento", afirmou, observando que o incidente é considerado "possivelmente motivado por hostilidade".

Este ato de vandalismo coincide com a formalização pelo presidente russo Vladimir Putin da anexação de quatro territórios da Ucrânia, após referendos denunciados como farsa pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

LEIA TAMBÉM:

Putin promete 'vitória' na Ucrânia após formalizar a anexação de quatro regiões

Chefe da Otan rejeita anexação "ilegal e ilegítima" de regiões da Ucrânia