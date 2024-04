Fabricante chinesa de aeronaves faz a primeira venda mundial de táxi aéreo elétrico pesado

A fabricante de aeronaves chinesa Fengfei Aviation Technology, conhecida como Autoflight, alcançou um marco significativo na indústria da aviação ao realizar a primeira venda global de um táxi aéreo elétrico com mais de 1 tonelada de peso. O comprador, uma operadora japonesa com mais de um século de experiência em mobilidade aérea avançada, planeja apresentar demonstrações de voos urbanos de médio e longo alcance no Japão, visando oferecer voos piloto de táxi aéreo durante a Expo Mundial de 2025 em Osaka, conforme anunciado pela Autoflight, com sede em Xangai.

O veículo, um eVTOL de cinco lugares, destaca-se por sua capacidade de decolagem e pouso vertical, eliminando a necessidade de aeroportos e pistas de pouso. Com uma capacidade máxima de decolagem de 2 toneladas e uma velocidade de cruzeiro de 200 quilômetros por hora, representa uma nova era na mobilidade aérea urbana. Em fevereiro, o táxi aéreo completou com sucesso seu primeiro teste público na rota transurbana e transoceânica entre Shenzhen e Zhuhai, cobrindo a distância em apenas 20 minutos – uma fração do tempo necessário por via terrestre, que normalmente ultrapassa 2 horas de carro. Além disso, o eVTOL estabeleceu um novo recorde mundial ao voar 250,3 quilômetros com uma única carga, demonstrando sua eficiência e capacidade de alcance. No ano anterior, a Autoflight já havia feito história ao se tornar a primeira operadora a realizar voos simultâneos com três táxis aéreos. Este avanço marca um passo significativo em direção à integração de veículos aéreos elétricos na infraestrutura de transporte global e reforça o compromisso da indústria com a inovação e a sustentabilidade. Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global