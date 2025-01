Fã de Musk, líder liberal alemão acusa empresário de querer 'gerar caos' no país

O líder do Partido Liberal Democrático alemão e ex-ministro das Finanças, Christian Lindner, fã do bilionário americano Elon Musk, acusou nesta segunda-feira o dono das empresas X, Tesla e Space X de querer “gerar o caos” e “enfraquecer” a Alemanha ao apoiar a legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Falando em sua tradicional reunião de Dia de Reis na casa de ópera de Stuttgart, que coincide com o início da campanha eleitoral do partido antes das eleições gerais antecipadas de 23 de fevereiro, Lindner admitiu que a “intervenção” de Musk na campanha eleitoral alemã causou “enormes ondas” de indignação.

Apoio de Musk à AfD causa polêmica

“É bem sabido que estou impressionado com a criatividade empresarial de Elon Musk e também com sua coragem de mudar as coisas. Mas (seu apoio à AfD) também mostra que a criatividade empresarial não está necessariamente ligada automaticamente ao julgamento político”, disse Lindner, que também é um admirador do presidente argentino, Javier Milei.

Lindner, que recentemente pediu uma reunião com Musk, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vê o grupo de extrema direita como “a quinta coluna de Moscou na Alemanha” e, ao mesmo tempo, “um empresário libertário americano recomenda sua eleição”.

A mensagem de Musk, “um representante do movimento Make America Great Again ('EUA grandes de novo'), é claramente direcionada contra os interesses econômicos do nosso país” e para desestabilizá-lo, afirmou o líder liberal.

Lindner alerta para impacto na estabilidade alemã

“Senhoras e senhores, essas intervenções não são sobre a Alemanha. Se o Kremlin tem simpatia pela AfD ou Musk expressa simpatia pela AfD, então não se trata de fortalecer nossa pátria alemã, trata-se de enfraquecer e criar o caos na Alemanha, e nenhum patriota deve cair nessa”, enfatizou.

Após o ataque em Magdeburg, em 20 de dezembro, que matou seis pessoas, o bilionário americano escreveu na rede social X (ex-Twitter) que o chanceler alemão, Olaf Scholz, deveria “renunciar imediatamente” e que ele era um “tolo incompetente”.

Musk também chamou o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, de “tirano antidemocrático” após ele se manifestar contra a influência externa em um discurso sobre a dissolução do Bundestag (Parlamento) sete dias depois. Musk mencionou explicitamente a plataforma X.

Críticas intensificam cenário político

O bilionário defendeu seu ponto de vista em um artigo de opinião em um importante veículo de comunicação alemão. Além disso, Musk ignorou o pedido de Lindner para falar com ele em vez da colíder da AfD e candidata a chanceler Alice Weidel, com quem conversará em um debate ao vivo no X nesta quinta-feira.

Enquanto isso, Lindner luta pela sobrevivência de seu partido no Bundestag, já que o Partido Liberal Democrático está com apenas 4% das intenções de voto, um ponto abaixo do limite para permanecer na Casa.

A AfD, por sua vez, está em segundo lugar nas pesquisas, com 20%, atrás apenas dos conservadores e à frente dos social-democratas.