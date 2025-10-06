Extorsão e 47 motoristas assassinatos: transporte público no Peru tem dia de paralisação

Centenas de trabalhadores do transporte bloquearam estradas e queimaram pneus nesta segunda-feira em Lima, em um novo protesto contra a extorsão e os assassinatos de 47 motoristas neste ano, cometidos pelo crime organizado.

Várias empresas do setor aderiram ao chamado para desligar seus motores por 24 horas em vários distritos da capital peruana, que tem mais de 10 milhões de habitantes.

Protestos contra a extorsão

Os manifestantes colaram mensagens em seus veículos em protesto contra a extorsão, que se multiplicou no último ano e se tornou o maior desafio ao governo de Dina Boluarte.