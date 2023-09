Explosão mata cinco palestinos durante protesto na Faixa de Gaza

Cinco manifestantes palestinos morreram na tarde desta quarta-feira, 13, na explosão de um artefato durante um confronto com o Exército israelense perto da fronteira da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do território palestino.

Centenas de palestinos se concentraram perto da fronteira com Israel, um protesto que desembocou em enfrentamentos violentos com os soldados israelenses, explicaram testemunhas e as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

Um dos presentes na manifestação disse à AFP que um artefato, talvez uma granada, levada por um dos manifestantes, explodiu.

O Ministério da Saúde do território palestino, dirigido pelo Hamas desde 2007, indicou que cinco palestinos morreram e 19 ficaram feridos, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.

"Um artefato explodiu a poucos metros do muro [construído por Israel e que separa ambos os territórios]", explicou uma fonte das forças de segurança palestinas.

As IDF anunciaram, em nota, que "centenas de pessoas haviam participado de distúrbios perto da barreira de segurança no norte da Faixa de Gaza".

Os manifestantes se reuniram para comemorar o 18º aniversário da retirada israelense da Faixa de Gaza e o 30º aniversário dos acordos de Oslo entre israelenses e palestinos.

"Houve uma tentativa de lançar um explosivo contra os soldados. Este explodiu dentro da Faixa de Gaza, deixando vários manifestantes violentos feridos", acrescentaram as IDF.

A Faixa de Gaza está submetida a um rigoroso bloqueio por parte de Israel desde 2007 e, desde então, foi palco de algumas guerras.