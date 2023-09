Explosão em depósito de combustíveis deixa 20 mortos em Nagorno-Karabakh

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 280 ficaram feridas em uma explosão, na segunda-feira, 25, em um depósito de combustíveis em Nagorno-Karabakh, informaram nesta terça-feira as autoridades separatistas armênias, em um momento de fuga dos civis antes da chegada das tropas do Azerbaijão.

"Infelizmente, não foi possível salvar as vidas de sete pacientes, que morreram no hospital. Dezenas de pacientes permanecem em estado crítico", afirmaram as autoridades separatistas em um comunicado.

Treze corpos não identificados foram encontrados no depósito.

Conflito na Armênia e Azerbaijão

A explosão aconteceu na segunda-feira à noite, em pleno êxodo de civis deste enclave montanhoso no Cáucaso, habitado em sua maioria por armênios, quase uma semana depois da ofensiva vitoriosa do Azerbaijão.

A bordo de carros ou ônibus, milhares de habitantes de Nagorno-Karabakh fugiram para a Armênia.

O governo de Yerevan informou nesta terça-feira que já recebeu mais 13.000 refugiados.