Expectativa para presidente do BC; morte de Izquierdo e Paralimpíadas: o que você precisa saber hoje

Nesta quarta-feira, com o mercado à espera do balanço da Nvidia, responsável pelo boom da IA, o cenário macroeconômico continua em movimento.

Em fala durante painel, o ministro da Fazenda, Fenando Haddad, disse na terça-feira, 27, que o novo presidente do Banco Central deve ser indicado em breve, ainda em setembro.

Na quinta à noite, o jogador uruguaio Juan Izquierdo morreu em São Paulo dias depois de passar mal durante uma partida no estádio do Morumbi.

Já nesta quarta-feira, 28, o STF deve analisar a suspensão da dívida de Minas Gerais com o governo federal e é dada a largada para os Jogos Paralímpicos de Paris.

Veja mais destaques:

Novo presidente do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 27, que a indicação do nome que deve assumir a presidência do Banco Central deve acontecer “em breve” para que ocorra uma transição tranquila na instituição. “Após conversar com o Roberto Campos Neto no início deste ano, houve um entendimento de que entre agosto e setembro seria uma boa data para a indicação”, disse Haddad durante painel sobre a economia brasileira na 25ª Conferência Anual do Santander.

O imposto de importação argentino

O governo argentino, liderado pelo presidente Javier Milei, anunciou a redução de uma importante tarifa de importação em uma tentativa de conter a inflação, que tem sido um dos principais desafios econômicos do país. A decisão, comunicada pelo ministro da Economia, Luis Caputo, reduz a alíquota do imposto conhecido como PAIS (Imposto para uma Argentina Inclusiva e Solidária, em espanhol) de 17,5% para 7,5%. De acordo com a Bloomberg, a medida busca aliviar a pressão sobre os preços dos produtos importados, que aumentaram significativamente desde que o próprio Milei elevou a tarifa após assumir o cargo em dezembro.

Morte de Izquierdo

Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, morreu na noite desta terça-feira, 27, aos 27 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da Copa Libertadores contra o São Paulo. Izquierdo estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde a última quinta-feira, quando passou mal em campo. O boletim médico confirmou que a morte encefálica foi causada por uma arritmia cardíaca que levou à parada cardíaca. As informações são do G1 e do Ovación.

Dívida de Minas Gerais com a União