Exército israelense denuncia violação das condições de cessar-fogo no sul do Líbano

O Exército de Israel informou nesta quinta-feira, 27, que indivíduos suspeitos chegaram a várias áreas do sul do Líbano a bordo de veículos, o que considerou uma violação das condições do cessar-fogo com o Hezbollah iniciado na quarta-feira.

"Durante a última hora, foram identificados vários suspeitos que chegaram em veículos a diversas áreas do sul do Líbano, violando as condições do cessar-fogo. As Forças de Defesa de Israel abriram fogo contra eles", disse o Exército em um comunicado.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, segundo informações publicadas pela agência de notícias libanesa “ANN”, na sequência dos ataques das forças israelenses na cidade de Merkaba, no sul do Líbano.

O Exército israelense listou nesta quinta-feira, dez cidades no sul do Líbano que marcam a área para a qual os libaneses estão proibidos de se deslocar, em um novo alerta feito após a entrada em vigor do cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hezbollah.

Desde as primeiras horas após a entrada em vigor da cessação das hostilidades, na madrugada de quarta-feira, as estradas que conduzem ao sul e ao leste do país ficaram repletas de engarrafamentos, sobrecarregadas pelo grande número de famílias que regressavam às regiões mais atingidas.

O aviso de Israel soma-se ao apelo feito pelo próprio Exército libanês na última quarta-feira, quando instou os cidadãos do país a esperar para regressar às suas vilas e cidades.

Além disso, neste primeiro dia de trégua, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, deram ordens ao Exército para não permitir o regresso ao sul do país da população deslocada à força durante estes últimos dois meses após o início da incursão terrestre israelense.

Na manhã de quarta-feira, o Exército israelense também informou ter disparado contra um veículo “com vários suspeitos” em uma zona proibida à circulação no sul do Líbano, mas frisou seu compromisso em respeitar o acordo de trégua.

A proposta de cessar-fogo dos EUA inclui três fases: uma trégua inicial, seguida pela retirada das forças do grupo xiita libanês ao norte do rio Litani; a retirada completa das tropas israelenses do sul do Líbano no prazo de 60 dias; e, por fim, negociações entre os dois países para delimitar sua fronteira, que corresponde atualmente a uma linha traçada pela ONU após a guerra de 2006.