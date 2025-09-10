Exército do Nepal pede a turistas que busquem assistência durante toque de recolher

O Exército do Nepal pediu nesta quarta-feira, 10, aos estrangeiros retidos no país que entrem em contato com as autoridades ou com o pessoal de segurança mais próximo para solicitar assistência, em meio à crise desencadeada pelos protestos dos últimos dias.

A onda de violência contra o governo, que incluiu o incêndio ontem da residência do primeiro-ministro, deixou pelo menos 30 mortos e mais de mil feridos, segundo dados oficiais.

Os hotéis, operadores turísticos e organizações que recebem estrangeiros devem se coordenar e facilitar qualquer trabalho de resgate ou apoio que seja necessário, segundo informaram as Forças Armadas nepalesas em comunicado.

O caos afetou fortemente o turismo no país, com centenas de viajantes presos em Katmandu e outras cidades após a suspensão dos voos e o fechamento temporário do aeroporto da capital, que foi parcialmente reaberto na tarde desta quarta-feira.

Os depoimentos de estrangeiros no Nepal foram amplamente divulgados nas redes sociais após a escalada da violência na terça-feira. Em Pokhara, a turista indiana Upasana Gill denunciou que o hotel onde estava hospedada foi incendiado e que teve que fugir às pressas enquanto uma multidão a perseguia, de acordo com um vídeo em que ela pediu ajuda urgente à Embaixada de seu país.

Rajani Maski, também indiana, relatou que permaneceu dez horas no terminal do aeroporto de Katmandu sem transporte ou alojamento até ser transferida em um veículo militar.

Entre os estudantes estrangeiros afetados, Binita Manna, aluna de medicina em Biratnagar, afirmou que, embora esteja segura em seu campus, o ambiente externo é de “incêndios e saques generalizados”.

As embaixadas internacionais em Katmandu emitem alertas de segurança aos seus cidadãos desde terça-feira.

A Índia recomendou “adiar as viagens” ao Nepal e permanecer nos locais de residência, enquanto os Estados Unidos pediram para permanecer “refugiados no local” durante o toque de recolher. Canadá, França e Reino Unido fizeram avisos semelhantes.

A crise afetou o tráfego terrestre. A Índia reforçou a segurança ao longo da fronteira de 1.751 quilômetros com o Nepal e restringiu a circulação de pessoas e mercadorias, enquanto vários caminhões ficaram parados em passagens como a de Panitanki, em Bengala Ocidental.

A companhia aérea Buddha Air informou à Agência EFE que planeja retomar as operações na manhã de quinta-feira.