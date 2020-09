EXAME POLÍTICA: podcast analisa o papel dos vices na eleição dos EUA

A escolha do vice nas eleições presidenciais dos Estados Unidos pode ajudar a conquistar votos na corrida eleitoral, mas é uma decisão que importa mais para o futuro do que para o presente.

As razões que levaram o democrata Joe Biden e o atual presidente, o republicano Donald Trump, a optar pela senadora Kamala Harris e o atual vice Mike Pence estão no novo episódio do podcast EXAME POLÍTICA – temporada Eleições Americanas, que entrou no ar nesta sexta-feira, 11.

Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa Ideia e professor da George Washington University na área de políticas públicas, e o jornalista Sérgio Teixeira Junior, que de Nova York cobre as eleições americanas para EXAME, falam como cada candidato quer atingir o eleitorado, usando o vice. A editora de macroeconomia de EXAME, Fabiane Stefano, media o debate.

Outro assunto abordado é a pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA que mostra um empate técnico nas intenções de voto na Flórida. Os analistas explicam qual a importância do estado para a corrida presidencial. Na pauta da conversa, também está um livro do jornalista do Washington Post, Bob Woodward, com revelações sobre o presidente Trump estar muito preocupado com a pandemia de covid-19, mas para o público dizia ser algo passageiro.

O podcast vai ao ar sempre às sexta-feiras em todas as plataformas digitais de áudio.