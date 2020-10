O presidente Donald Trump foi diagnosticado com a covid-19 nesta sexta-feira, 2, três dias depois de participar do primeiro debate na corrida presidencial dos Estados Unidos. Joe Biden, que poderia ter se contaminado durante o confronto, fez o teste e deu negativo para a doença.

Desde o começo da pandemia, o republicano vem dizendo que a doença não existe, minimizou os riscos e agora este diagnóstico pode afetar sua candidatura. As consequências disso, o debate presidencial e a mais recente pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA de intenção de votos no estado de Wisconsin são os temas do novo episódio do Podcast EXAME Política: eleições americanas.

O podcast conta com a participação de Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa IDEIA e professor da George Washington University na área de políticas públicas, e o jornalista Sérgio Teixeira Junior, que de Nova York cobre as eleições americanas para a EXAME. A editora de macroeconomia de EXAME, Fabiane Stefano, media o debate.

Na avaliação do jornalista Sérgio Teixeira, esta reta final é muito decisiva, e Trump ficar de fora do corpo a corpo pode causar um prejuízo enorme à ofensiva republicana. “Ele vinha fazendo grandes comícios, com uma uma agenda repleta nos estados considerados “chave”. Mas acho que o maior prejuízo é o tom da campanha, porque ele sempre disse que a covid-19 não existia”, diz.

Ainda é incerto dizer se ele vai participar do próximo debate, marcado para o dia 15 de outubro. Tudo indica que ele vai querer aproveitar os últimos dias depois da quarentena para reverter cenários não favoráveis, como a vantagem de 8% de Biden no estado de Wisconsin, considerado essencial para ganhar a eleição. O democrata está com 51% e o republicado com 46% nas intenções de voto.

O recheio do podcast ainda traz a análise do impacto nos eleitores americanos, com a reportagem do The New York Times que revelou que Trump pagou somente 750 dólares de imposto de renda em 2016.

O podcast EXAME Política vai ao ar todas as sextas-feiras com os principais temas da eleição americana. Clique aqui para ver o canal no Spotify, ou siga em sua plataforma de áudio preferida, e não deixe de acompanhar os próximos programas.