Exame Política: a transição de governo e o futuro republicano pós-eleição

Joe Biden foi eleito o próximo presidente dos EUA e, após quatro anos de Donald Trump, a Casa Branca volta ao controle dos democratas. Mas não antes dos dois últimos meses do mandato do republicano , que segue firme na judicialização da eleição e não promete uma transição pacífica e dentro dos protocolos como aconteceu há quatro anos na própria posse de Trump.

“Pelas denúncias que têm aparecido até aqui, eu acredito que o temor de uma grande confusão judicial está afastado, porque tudo tem sido desmentido muito rapidamente”, explica o jornalista Sérgio Teixeira Jr, que de Nova York cobre as eleições americanas para a Exame, no novo episódio do podcast EXAME Política — Temporada Eleições Americanas, que discute os grandes tópicos da eleição nos Estados Unidos em menos de 30 minutos.

Mas enquanto Trump faz de tudo para atrasar o caminho de Biden para o Salão Oval, o presidente eleito já se prepara para assumir o cargo junto com sua vice, Kamala Harris, a primeira mulher negra a alcançar esse posto nos EUA – cuja as chances de ser candidata em 2024 são grandes.

Certamente teremos uma vice-presidente se apresentando ao país de maneira empenhada desde o primeiro dia do governo Biden. Kamala deve ajudar muito na execução das políticas do governo, como a logística de distribuição gratuita da vacina contra a covid-19. Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa IDEIA

Apesar da derrota republicana, é importante lembrar que Donald Trump recebeu o voto de 71 milhões de americanos – o que permite o desenho de vários cenários para o futuro do partido, que nos últimos quatro anos se moldou à imagem de Trump.

“Trump certamente continuará fazendo barulho, seja como político ou fazendo o que ele faz de melhor, que é se autopromover”, comenta Teixeira Jr. “Já o partido, que desde 2016 assumiu essa postura populista, nacionalista e protecionista, terá que decidir se continua com esse posicionamento ou se pende mais para o centro.”

Para Moura, ambos os partidos têm desafios pela frente. Enquanto os democratas precisam se reconectar com as cidades menores e com a população rural, os republicanos precisam olhar para a população mais jovem e urbana, tradicionalmente democrata, e que só tende a crescer.

“Eu não me surpreenderia se as próximas lideranças republicanas viessem, por exemplo, da Flórida, onde os novos políticos do partido são mais jovens”, analisa o pesquisador.

Mediado pela editora de macroeconomia da EXAME, Fabiane Stefano, o podcast EXAME Política vai ao ar todas as sextas-feiras com os principais temas da eleição americana.