Ex-secretário que acusou Cristina Kirchner de corrupção é assassinado

O assassinato de um ex-secretário da atual vice-presidente e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, provocou uma forte controvérsia no país. A oposição chamou de “crime de gravidade institucional”, comentário que neste domingo o presidente Alberto Fernández considerou “desonesto”.

O corpo de Fabián Gutiérrez, 47, foi encontrado semi-enterrado e embrulhado em um lençol no pátio de uma casa em El Calafate, 2.700 km a sudoeste de Buenos Aires, onde tinha uma de suas residências. O juiz que investiga o assassinato disse que “não há indícios de motivação política”.

Gutiérrez, que foi detido e julgado em 2018, foi “acusado colaborador” (para facilitar sua situação processual) na chamada “causa dos cadernos”, um suposto complô de suborno em obras públicas durante os governos Kirchner (2003-2015) envolvendo empresários, ex-funcionários e a ex-presidente.

A coalizão de oposição Juntos por el Cambio, liderada pelo ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019), chamou a morte de Gutiérrez de “um crime de extrema gravidade institucional”, em um comunicado que alertava para uma “possível conexão de sua morte com crimes federais”, em referência ao escândalo de corrupção.

“O documento da oposição que semeia dúvidas sobre a morte de Gutiérrez é escandaloso”, reagiu o presidente em declarações neste domingo à rádio Milenium. “É uma miséria absoluta. Queremos saber o que aconteceu com Fabián Gutiérrez, mas somente sugerir que foi motivada pela causa dos cadernos e que o governo pode estar envolvido nela, é uma atitude tão miserável que é difícil de entender”, acrescentou.

O Ministério da Segurança esclareceu que ele nunca pediu para ser uma testemunha protegida e por isso não tinha custódia oficial.

Gutiérrez, natural da província de Santa Cruz (sul), um reduto histórico do casal Kirchner, do qual era próximo desde a juventude, deixou o cargo de secretário da ex-presidente em 2010.

Dono de uma grande fortuna, segundo a imprensa argentina, desde então viveu entre Buenos Aires e a cidade turística de El Calafate.

Após a declaração de um dos quatro jovens detidos, o corpo de Gutiérrez foi encontrado no sábado embrulhado em um lençol no fundo de uma casa perto de sua residência, onde o crime teria sido praticado, segundo as investigações iniciais.

O corpo tinha marcas de socos na cabeça e de uma facada no pescoço.

No local, também foram encontrados equipamentos de televisão e música, roubados da casa da vítima, disse o juiz Carlos Navarte.

Um dos quatro detidos, de 20 anos, teve um relacionamento afetivo com a vítima.

“Pode ter havido um desacordo, um desacordo, uma briga, e isso levou ao fato”, disse o juiz à rádio Mitre.

O caso desencadeou uma saraivada de acusações da oposição nas redes.

“Se aqueles que nos odeiam nos derrotam, estamos mortos como uma sociedade. Quem odeia não governa, eles escrevem no Twitter”, disse Fernández.

Os parentes de Gutiérrez pediram em uma declaração “a jornalistas e líderes de todo o arco político” que permitam à justiça agir “além de fazer especulações dolorosas e interessadas de todos os tipos”.