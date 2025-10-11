Ex-presidente Joe Biden passa por radioterapia para tratar câncer, diz porta-voz

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está passando por radioterapia e tratamento hormonal contra um câncer de próstata metastático, diagnosticado em maio deste ano, informou neste sábado (11) um porta-voz do político.

Segundo a equipe médica de Biden, o câncer é agressivo, mas sensível a hormônios, o que aumenta as chances de resposta positiva ao tratamento.

Em setembro, o ex-presidente — que completará 83 anos no próximo mês — também foi submetido a uma cirurgia de Mohs, procedimento usado para remover células cancerígenas da pele.

Biden revelou o diagnóstico publicamente em maio. Desde então, tem seguido um protocolo médico contínuo sob supervisão em Washington.

O democrata, que deixou a presidência em janeiro de 2025, fez sua primeira aparição pública após o fim do mandato em abril, durante uma conferência em Chicago, onde discursou sobre políticas de inclusão e saúde pública.