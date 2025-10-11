Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ex-presidente Joe Biden passa por radioterapia para tratar câncer, diz porta-voz

Democrata de 82 anos também realiza tratamento hormonal após diagnóstico de câncer de próstata metastático

O democrata deixou a presidência em janeiro de 2025 (Getty Images). (Getty Images)

O democrata deixou a presidência em janeiro de 2025 (Getty Images). (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 11h28.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está passando por radioterapia e tratamento hormonal contra um câncer de próstata metastático, diagnosticado em maio deste ano, informou neste sábado (11) um porta-voz do político.

Segundo a equipe médica de Biden, o câncer é agressivo, mas sensível a hormônios, o que aumenta as chances de resposta positiva ao tratamento.

Em setembro, o ex-presidente — que completará 83 anos no próximo mês — também foi submetido a uma cirurgia de Mohs, procedimento usado para remover células cancerígenas da pele.

Biden revelou o diagnóstico publicamente em maio. Desde então, tem seguido um protocolo médico contínuo sob supervisão em Washington.

O democrata, que deixou a presidência em janeiro de 2025, fez sua primeira aparição pública após o fim do mandato em abril, durante uma conferência em Chicago, onde discursou sobre políticas de inclusão e saúde pública.

Acompanhe tudo sobre:Joe BidenEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia

Palestinos retornam à devastada Cidade de Gaza: "Não passa de um monte de escombros"

Quem é Dina Boluarte, primeira presidente mulher do Peru, que sofreu impeachment em 20 minutos?

EUA começa a demitir funcionários após 10 dias de paralisação governamental

Mais na Exame

Mundo

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia

Brasil

Alerta laranja: Inmet alerta para riscos de tempestades em vários estados

Negócios

Ele largou quatro faculdades. Hoje faz R$ 111 milhões com IA e mora na praia

Casual

6 marcas de caneta tinteiro para quem quer começar a coleção