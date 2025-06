Ex-presidente da Colômbia, Iván Duque tenta carreira como DJ após controvérsias

Após o fim de seu mandato, marcado por diversas controvérsias e críticas, o ex-presidente colombiano Iván Duque tenta seguir uma nova carreira nas pistas de dança. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, como Twitter e TikTok, aparece atrás das mesas de som, ostentando uma camiseta com o nome "DJ DUQ" e se divertindo ao lado de uma multidão.

De acordo com o site La Republica, o ex-presidente fez sua estreia como DJ em um evento realizado em Cartagena, onde celebrou a presença de "jovens empresários". Em um dos vídeos, postados no Instagram, é possível vê-lo levantando as mãos para a plateia durante apresentação em fevereiro.

Miren la faceta de DJ del Presidente Duque Me alegra en el alma que después de tantos ataques, disfrute a plenitud la vida. Un motivo más para decir: Colombia extraña a Duque pic.twitter.com/Zy4mlSVQsi — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) February 5, 2024

Legado controverso

Duque não é novo no cenário político. Durante os quatro anos em que comandou a Colômbia, foi alvo de diversas críticas, principalmente por parte de organizações de direitos humanos. Acusado de falhar no combate à violência contra ativistas, principalmente durante a greve geral de 2021, enfrentou acusações por não agir adequadamente frente à violência de grupos criminosos como os envolvidos no tráfico de drogas e mineração ilegal.

Ainda em 2019, em uma visita a Londres, Duque foi chamado de "assassino" por manifestantes que protestavam contra sua gestão. Até o final de seu governo, em 2022, mais de 900 ativistas foram mortos, segundo estimativas de ONGs.