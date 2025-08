Ex-presidente colombiano Álvaro Uribe é condenado a 12 anos de prisão domiciliar

O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar pelos crimes de fraude processual e corrupção passiva em processos criminais. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 1º de agosto. Uribe governou o país entre os anos de 2002 e 2010.

O documento afirma que a juíza Sandra Heredia, do 44º Tribunal Penal de Bogotá, que lerá a sentença a partir das 14h do horário local (19h no horário de Brasília), ordenou a condenação de Uribe, em primeira instância, a 12 anos de prisão, multa superior a 3,4 bilhões de pesos colombianos (aproximadamente US$ 822 mil) e o impediu de exercer cargos públicos por mais de oito anos.