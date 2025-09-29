Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte por corrupção

O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado à morte com pena suspensa por dois anos após confessar ter recebido subornos, em um desdobramento da campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping.

Segundo o tribunal popular de Changchun, na província de Jilin, Tang aceitou propinas em dinheiro e bens que totalizaram mais de 268 milhões de yuans (cerca de R$ 203 milhões) entre 2007 e 2024. As propinas "causaram perdas gravíssimas aos interesses do Estado e do povo, portanto justificaram a pena de morte", afirmou o comunicado oficial.

Confissão e impacto político da campanha

De acordo com a nota, o réu confessou seus "crimes" e expressou arrependimento. A sentença faz parte da ampla campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping, que já levou à queda de diversas figuras de alto escalão do governo e do Partido Comunista Chinês.

Apoiadores da iniciativa defendem que ela fortalece a governança do país. Críticos, porém, afirmam que a campanha também funciona como instrumento para Xi eliminar rivais políticos.

O político começou sua carreira na década de 1980 no Ministério da Agricultura e atuou em diversos cargos até chegar à liderança da pasta. Em dezembro de 2020, foi apontado como ministro, e em maio de 2024 foram anunciadas as investigações contra ele.

Outros casos de alto escalão

O caso de Renjian se soma a outras condenações proferidas no país por corrupção de oficiais do alto escalão, dentre elas a do ex-chefe de segurança doméstica Zhou Yongkang, que foi condenado à prisão perpétua em 2015, aos 73 anos, por suborno, abuso de poder e divulgação de segredos de Estado. Assim como o ex-ministro da Agricultura, a mídia estatal afirma que ele confessou os crimes e decidiu não recorrer.