Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Evasão de tarifas pode custar US$ 40 bilhões por ano aos EUA, diz Goldman Sachs

Análise do banco mostra que empresas já buscam brechas nas tarifas impostas por Trump

Contêineres em porto: governo Trump tomou medidas para evitar que países façam triangulação para pegar taxas menores (Germano Lüders/Exame)

Contêineres em porto: governo Trump tomou medidas para evitar que países façam triangulação para pegar taxas menores (Germano Lüders/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h29.

A evasão de tarifas de importação pode gerar uma perda anual de US$ 40 bilhões em arrecadação para os Estados Unidos, segundo estimativa do banco Goldman Sachs, divulgada em nota nesta terça-feira, 23.

O cálculo considera que exportadores estrangeiros e importadores americanos podem já estar encontrando meios de contornar as novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump em seu segundo mandato.

As medidas incluem uma alíquota-base de 10% sobre todas as importações, tarifas adicionais para países específicos e tributos setoriais, como sobre automóveis. O Brasil, por exemplo, levou um tarifa de 50%.

O Goldman Sachs calcula que, caso exportadores redirecionem cargas para países com tarifas mais baixas e subnotifiquem os valores declarados, seguindo padrões já observados no passado, mais de US$ 200 bilhões em importações anuais ficariam sob risco.

Nesse cenário, a arrecadação dos EUA com tarifas seria reduzida em aproximadamente US$ 40 bilhões em relação a um quadro de total cumprimento das regras. Segundo estimativa do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, a receita anual com as tarifas poderia ultrapassar US$ 500 bilhões.

Possíveis brechas

A análise também aponta sinais de que empresas estrangeiras estariam utilizando o Vietnã como rota de transbordo, já que o país aumentou simultaneamente suas importações da China e exportações para os EUA neste ano. O movimento é considerado compatível com o redirecionamento de mercadorias.

Outro indicativo é a diferença crescente entre os dados de importação reportados pelos EUA e os de exportação declarados pela China. Essa discrepância, que surgiu durante a guerra comercial de 2018-2019, aumentou em US$ 4 bilhões por mês em 2025, mesmo após o governo americano encerrar a isenção de pacotes de até US$ 800, conhecida como “de minimis”.

O Goldman Sachs também destacou a queda atípica nos preços unitários de algumas categorias de importados desde abril, como banheiras de ferro fundido da China e fogões a gás da Tailândia.

"Os preços unitários de algumas importações dos EUA foram reduzidos em níveis maiores do que seria plausível explicar por custos de produção mais baixos, o que sugere que multinacionais podem estar evitando tarifas ao reduzir os preços declarados", afirmaram os analistas.

O governo Trump, por sua vez, anunciou medidas adicionais para conter a evasão, incluindo uma tarifa extra de 40% sobre mercadorias que sejam desviadas para outros países e a criação de uma força-tarefa dedicada a fraudes comerciais.

Acompanhe tudo sobre:Goldman SachsTarifasDonald TrumpBancos

Mais de Mundo

Após conversa de Trump e Milei, EUA negociam US$ 20 bilhões em trocas cambiais para Argentina

Primeiro-ministro do Japão sinaliza possível reconhecimento do Estado palestino em discurso na ONU

Após discursar na ONU, Lula participa de evento em defesa da democracia em Nova York

China renuncia ao tratamento especial nas negociações da OMC

Mais na Exame

Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia frio com temperaturas de até 17°C nesta quarta, 24

Mercados

O primeiro IPO de trilhões? A OpenAI, do ChatGPT, pode estar a caminho do recorde

Mundo

Após conversa de Trump e Milei, EUA negociam US$ 20 bilhões em trocas cambiais para Argentina

Um conteúdo Bússola

Tem algo acontecendo com a transmissão de eventos regionais — e o mercado precisa ficar de olho