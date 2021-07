EUA volta a recomendar máscara em ambientes fechados mesmo para vacinados

Da redação, com agências

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 27, a recomendação que norte-americanos completamente vacinados voltem a utilizar máscaras em ambientes fechados. Segundo a diretora do órgão, Rochelle Walensky, o objetivo é conter o avanço da variante Delta do novo coronavírus no país.

“A variante Delta está mostrando todos os dias sua disposição em ser mais esperta do que a gente”, disse Walensky, em entrevista coletiva.

O presidente dos Estados Unidos também se pronunciou sobre a mudança. Joe Biden disse que o maior uso de máscaras e mais vacinas nas áreas afetadas pela variante Delta do coronavírus são as melhores maneiras de evitar a volta dos lockdowns que o país enfrentou no ano passado.

A mudança ocorre em um momento em que a variante Delta provoca aumento dos casos, principalmente nas regiões que registram taxas mais baixas de vacinação. Mais transmissível, a variante representa 90% das novas infecções nos Estados Unidos.

Segundo um artigo publicado recentemente na revista Virological, a carga viral dos pacientes com a Delta era 1.000 vezes maior que a dos contagiados durante a primeira onda do vírus em 2020.

Embora as vacinas apresentem altas taxas de eficácia para evitar a hospitalização e a morte, os contágios com esta variante dispararam.

No mês passado, Israel voltou a impor a obrigação do uso de máscara, apenas 10 dias depois de ter levantado essa restrição. Algumas autoridades locais dos EUA, como o condado de Los Angeles, já tomaram medidas semelhantes.

Em maio, o CDC aconselhou que pessoas totalmente vacinadas não precisavam mais usar máscaras ao ar livre e poderiam evitá-las na maioria dos locais fechados, uma orientação que segundo a agência permitiria que a vida voltasse ao normal. O CDC também disse em maio que pessoas totalmente imunizadas não precisavam mais se distanciar fisicamente na maioria dos locais.