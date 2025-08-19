Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA vão avaliar 'antiamericanismo' de imigrantes que buscam 'green card' e outros benefícios

De acordo com o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA, a concessão de benefícios também será recusada a estrangeiros que "tenham promovido, apoiado ou defendido as ideias de uma organização ou grupo terrorista"

Donald Trump: presidente dos EUA prometeu restringir as políticas de imigração no país desde as eleições de 2024

Donald Trump: presidente dos EUA prometeu restringir as políticas de imigração no país desde as eleições de 2024

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17h11.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) passará a levar em consideração o "antiamericanismo" dos candidatos ao avaliar pedidos de "green card" e outros benefícios para imigrantes, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira, 19.

A medida foi divulgada por meio da rede social X e afirma que o USCIS "atualizou as orientações sobre os critérios que os agentes utilizam em determinadas solicitações de benefícios" e "ampliou os tipos de solicitações que serão analisadas nas redes sociais".

A nova regra vale para alguns benefícios dados a imigrantes, como a permissão de residência ("green card"), a mudança de status e a extensão do período de permanência. O comunicado não cita a emissão de vistos para viagens temporárias (não-imigrantes), como de turismo e trabalho, e se concentra em casos de longa permanência, de pessoas que querem residir de forma permanente nos EUA.

“Os benefícios oferecidos pelos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas. Os benefícios de imigração — como viver e trabalhar nos EUA — são um privilégio, não um direito”, declarou o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, no comunicado.

De acordo com o comunicado publicado no site oficial do USCIS, a concessão de benefícios será recusada a estrangeiros que "tenham endossado, promovido, apoiado ou de qualquer forma defendido as ideias de uma organização ou grupo terrorista, incluindo aqueles que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas, ou que defendam ideologias antissemitas".

Impedimento de cidadania por nascimento

A posição do governo reforça as promessas de Donald Trump de endurecer as políticas de imigração no país. A ordem executiva assinada pelo presidente americano para limitar a cidadania pelo direito de nascença,por exemplo, foi feita no seu primeiro dia de mandato, em 20 de janeiro.

Por outro lado, na última semana, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um vídeo em sua conta no X alertando as mulheres grávidas de que "não é permitido" viajar ao país com o único objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana para seus filhos.

Em junho deste ano, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão que possibilitou a transformação em lei de uma proposta de Donald Trump, com o objetivo de proibir a cidadania americana a filhos de turistas nascidos no país.

A cidadania por nascimento garante automaticamente a nacionalidade americana a qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos, incluindo crianças cujas mães estavam no país de forma ilegal. Esse direito foi consagrado pela 14ª Emenda da Constituição, logo após a Guerra Civil.

Os Estados Unidos são um dos cerca de 30 países onde o jus soli, ou "direito de solo", é aplicado, ou seja, a cidadania é dada com base no local de nascimento. A maioria desses países está nas Américas, com o Canadá e o México sendo alguns dos exemplos mais notáveis.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpImigraçãoEstados Unidos (EUA)
Próximo

Mais de Mundo

EUA aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na OMC

Movimentação de frota naval dos EUA perto do Caribe acende alerta na Venezuela

Israel exige libertação de todos os reféns, diante de acordo parcial aprovado pelo Hamas

EUA amplia tarifas para mais de 400 produtos de aço e alumínio; garfos, motos e trens estão na lista

Mais na Exame

Mundo

EUA aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na OMC

Brasil

União e PP lançam federação com discurso de Tarcísio: ‘Brasil conta com vocês'

ESG

Em carta, povos indígenas pedem que OTCA interrompa a exploração de petróleo na Amazônia

Mercados

Como a Magnitsky pode penalizar bancos brasileiros? Incerteza derruba ações na bolsa