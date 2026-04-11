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EUA: Trump anuncia projeto para construir 'maior arco do mundo' em Washington

Monumento terá cerca de 76 metros de altura às margens do rio Potomac

Obra é inspirada no Arco do Triunfo, em Paris (Casa Branca/Harrison Design)

Obra é inspirada no Arco do Triunfo, em Paris (Casa Branca/Harrison Design)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18h03.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 10, um plano para construir o que chamou de "o maior e mais bonito Arco do Triunfo do mundo" em Washington, capital do país. A proposta faz referência direta ao monumento francês, um dos principais cartões-postais de Paris.

Segundo Trump, o projeto já foi oficialmente apresentado à Comissão de Belas Artes, responsável por avaliar intervenções arquitetônicas na capital americana.

"Tenho o prazer de anunciar que hoje minha Administração apresentou oficialmente a proposta e os planos à respeitadíssima Comissão de Belas Artes para o que será o maior e mais belo Arco do Triunfo do mundo. Esta será uma adição maravilhosa à região de Washington D.C., para que todos os americanos possam desfrutar por muitas décadas!", contou no Truth Social.

O projeto será analisado pelo órgão nos próximos dias. Os desenhos foram elaborados pelo escritório Harrison Design, sediado em Washington.

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Esboço mostra a altura estimada do monumento (Casa Branca/Harrison Design)

Detalhes do projeto

A proposta prevê a construção de um arco com cerca de 76 metros de altura para o Memorial Circle, uma rotatória próxima ao Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, que dá acesso ao centro de Washington. O local fica às margens do rio Potomac.

O monumento será decorado com elementos como águias, anjos e quatro leões dourados na base. No topo, uma estátua dourada da Lady Liberty completa a estrutura.

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Detalhes do Arco do Triunfo (Casa Branca/Harrison Design)

De acordo com o projeto, o arco deve trazer as inscrições "Uma Nação Sob Deus" e "Liberdade e Justiça para Todos", expressões presentes no juramento de fidelidade dos Estados Unidos.

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As imagens indicam ainda que o monumento terá mais que o dobro da altura do Lincoln Memorial. Trump tem defendido a obra desde o ano passado e afirma que o projeto será uma forma de celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos.

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Monumento de 76 metros visto à distância (Casa Branca /Harrison Design)

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