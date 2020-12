EUA têm novo recorde diário de mortes por covid-19 em 24 horas

Os Estados Unidos registraram novo recorde de vítimas da covid-19 em 24 horas, com 3.656 mortes registradas na quarta-feira, 16, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins. O país também atingiu recorde de novos casos e de hospitalizações.

Os EUA tiveram mais de 247 mil novos casos da doença confirmados na quarta-feira, de 198.357 no dia anterior. O recorde até então era de 233.133 novos casos, registrados na última sexta-feira. Os dados mais recentes mostram um salto da covid-19 no Estado da Califórnia.

No total, mais de 307.500 pessoas já morreram nos EUA pelo novo coronavírus. De acordo com o Covid Tracking Project, as hospitalizações bateram recorde de alta pelo 11º dia consecutivo no país, atingindo 113.090 pessoas na quarta-feira. Entre elas, o número recorde de 21.936 é de pacientes que estão em unidades de terapia intensiva.

Vacina

O infectologista Anthony Fauci, referência durante a pandemia de covid-19 nos Estados Unidos e que ocupará o cargo de conselheiro médico no governo de Joe Biden, afirmou em entrevista à CNBC nesta quarta que a vacina contra covid-19 da Moderna pode ser liberada nesta quinta-feira. Durante entrevista, Fauci lembrou que o imunizante pode receber o aval emergencial durante reunião de hoje do comitê independente que assessora a agência americana reguladora de medicamentos e alimentos, a Food and Drug Administration (FDA). Fonte: Dow Jones Newswires.