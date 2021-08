EUA tem mais de mil mortes por covid em 24h pela 1ª vez em cinco meses

Os Estados Unidos registraram mais de 1.000 mortes por covid-19 na terça-feira, o que corresponde a cerca de 42 mortes por hora, de acordo com um levantamento da Reuters, conforme a variante Delta continua devastando partes do país com baixas taxas de vacinação.

As mortes relacionadas ao coronavírus aumentaram nos Estados Unidos no mês passado e estão em uma média de 769 por dia, a maior desde meados de abril, de acordo com o levantamento da Reuters.

O governo do presidente Joe Biden confirmou na noite de terça-feira que planeja prorrogar as exigências para viajantes usarem máscaras em aviões, trens e ônibus e em aeroportos e estações de trem até meados de janeiro.

Como muitos outros países, a variante Delta vem apresentando um grande desafio.

O levantamento da Reuters a partir de dados estaduais na terça-feira mostrou 1.017 mortes, elevando os óbitos no país devido à pandemia para quase 623 mil pessoas, o maior número oficial de mortes por Covid-19 registrado em todo o mundo.

A última vez que os Estados Unidos registraram mais de 1.000 mortes por dia foi em março.

As autoridades norte-americanas começaram a acelerar a vacinação diante da nova ameaça, com a média semanal de doses administradas aumentando em 14% nas últimas duas semanas, de acordo com números do Our World in Data.

No entanto, os hospitais dos EUA continuam se enchendo com novos pacientes. As hospitalizações relacionadas à Covid-19 aumentaram cerca de 70% nas últimas duas semanas.

Os Estados Unidos registraram mais de 100 mil novos casos por dia, em média, nos últimos 12 dias, o nível mais alto em seis meses, de acordo com uma contagem da Reuters.