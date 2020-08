EUA: Supremacista de 17 anos é preso por matar manifestantes antirracistas

Um atirador de 17 anos, identificado como Kyle Rittenhouse, foi preso nesta quarta-feira, 26, acusado de homicídio após ter participado do tiroteio que matou duas pessoas e feriu uma terceira durante os protestos contra violência policial em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o adolescente portando uma arma de cano longo, que parece um fuzil, andando na região dos protestos. Ele tem interações com a polícia, que pede para ele deixar o local, mas em nenhum momento os agentes tentam contê-lo.

A member of the white supremacist #BoogalooBoys shot multiple protesters in #Kenosha . Although he had an AR15 he was not confronted by police or SWAT but ignored & allowed to walk out of the area. @KenoshaPolice shoot unarmed Black men but see armed white men as allies. pic.twitter.com/NBNxw9aRNY

Há outras imagens circulando nas redes sociais, que mostram o momento exato em que uma das vítimas é atingida pelo atirador, que estava com um grupo de supremacistas brancos. Os homens diziam que estavam fazendo a “segurança das propriedades privadas”.

EXCLUSIVE VIDEO: Last night we saw the 17-year-old #Kenosha protest shooter walk past our camera and up to police.

Watch the interaction here between the man and officers as he is turned around.

This is minutes before the shooting last night. #JacobBlake #JacobBlakeShooting pic.twitter.com/toTtw7kA3T

— Tony Atkins (@TonyAtkinsTV) August 26, 2020