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EUA sediarão negociações de cessar-fogo entre Israel e Líbano na próxima semana

Reunião será organizada para discutir os termos de um acordo entre os dois países, embora a data exata não tenha sido divulgada

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20h17.

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Os Estados Unidos irão sediar, na próxima semana, o início das negociações diretas entre Israel e Líbano para um possível cessar-fogo, em um processo paralelo às tratativas envolvendo o Irã no Paquistão. A informação foi confirmada por um representante do Departamento de Estado à Agência EFE.

Segundo o órgão, a reunião será organizada para discutir os termos de um acordo entre os dois países, embora a data exata não tenha sido divulgada.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que autorizou o início das negociações para desarmar o Hezbollah e estabelecer relações pacíficas com o Líbano.

Em comunicado, ele declarou: "Considerando os repetidos apelos do Líbano para iniciar negociações diretas com Israel, instruí ontem o Gabinete a iniciá-las o mais rápido possível".

Horas antes, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o Hezbollah "anseia por um cessar-fogo", após a intensificação das operações militares no território libanês.

Novos ataques após acordo entre EUA e Irã

Os ataques israelenses ao Líbano continuam mesmo após a sinalização de um cessar-fogo de duas semanas mediado no contexto das negociações entre Estados Unidos e Irã. O Paquistão, que atua como mediador, indicou que a trégua anunciada incluiria o território libanês.

O governo iraniano condiciona sua participação nas negociações com os Estados Unidos à interrupção das ofensivas israelenses no Líbano. As conversas entre Washington e Teerã estão previstas para ocorrer no próximo fim de semana, em Islamabad.

Segundo autoridades do Líbano, mais de 1.700 pessoas morreram desde o início da campanha militar israelense no país, iniciada em 2 de março, que inclui bombardeios e operações terrestres.

*Com informações da Agência EFE. 

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