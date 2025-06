EUA retoma vistos para estudantes estrangeiros, mas exigem acesso a contas de redes sociais

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 18, que está retomando o processo para estrangeiros solicitarem vistos de estudante. Desta vez, porém, todos os candidatos serão obrigados a desbloquear suas contas de mídia social para análise do governo.

Antes, o governo do presidente Donald Trump havia suspendido o agendamento de novos vistos para estudantes estrangeiros - isso em meio à disputa entre a Casa Branca e universidades americanas.

O departamento informou que os funcionários dos consulados foram orientados para redobrar a atenção para postagens e mensagens que possam ser consideradas hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura ou instituições.

O que acontece com quem recusar?

No comunicado, a pasta também disse que havia rescindido a suspensão do processamento de vistos de estudante, mas afirmou que novos candidatos que se recusarem a definir suas contas de mídia social como "públicas" e permitir que sejam analisadas poderão ser rejeitados. A recusa em fazê-lo pode ser um sinal de que estão tentando burlar a exigência ou ocultar suas atividades online.

Estudantes de todo o mundo aguardam a reabertura dos agendamentos para entrevistas de visto pelos consulados americanos, já que a janela de tempo restante para reservar suas viagens e providenciar acomodações se estreita antes do início do ano letivo.

De acordo com a Associated Press, estudantes de China, Índia, México e Filipinas publicaram em suas redes sociais que estão atualizando os sites de reserva de vistos e acompanhando atentamente as coletivas de imprensa do Departamento de Estado para obter alguma indicação de quando os agendamentos poderão ser retomados.

“Sob as novas diretrizes, os funcionários consulares realizarão uma verificação abrangente e completa de todos os candidatos a estudantes e visitantes de intercâmbio”, afirmou o departamento.

Como será feita a checagem das redes sociais?

Para facilitar essa verificação, os candidatos serão solicitados a ajustar as configurações de privacidade em todos os seus perfis de mídia social para ‘público. "A verificação aprimorada nas mídias sociais garantirá que estejamos rastreando adequadamente todas as pessoas que tentam visitar nosso país", afirmo o órgão do governo americano.

Em orientações internas enviadas aos funcionários consulares, o departamento afirmou que eles devem procurar por “quaisquer indícios de hostilidade em relação aos cidadãos, à cultura, ao governo, às instituições ou aos princípios fundadores dos Estados Unidos”.