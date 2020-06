EUA registra recordes de casos de Covid-19 em alguns estados

Novos casos de coronavírus e hospitalizações em números recordes foram registrados em vários estados norte-americanos, incluindo Flórida e Texas, no momento em que a maioria dos governos estaduais realiza a reabertura de atividades econômicas e o presidente Donald Trump planeja um comício eleitoral em local fechado em Tulsa, Oklahoma.

Alabama, Flórida e Carolina do Sul relataram registros recordes de novos casos pelo terceiro dia consecutivo no sábado, que autoridades estaduais de saúde atribuíram em parte às aglomerações durante o feriado do Memorial Day, no último fim de semana de maio.

Oklahoma relatou recordo de novos casos pelo segundo dia consecutivo, e o Alasca o fez pela primeira vez em semanas. Arizona e Nevada divulgaram um número quase recorde de novos casos de coronavírus.

No estado da Louisiana, que havia sido um dos primeiros focos do vírus, os novos casos aparecem novamente em ascensão, com mais de 1.200 – o maior número diário desde 21 de maio.

Em todo o país, foram registrados mais de 25.000 novos casos da doença no sábado, número mais alto contabilizado em um sábado desde o dia 2 de maio, em parte devido a um aumento significativo de testes realizados nas últimas semanas.

Talvez o mais preocupante para as autoridades de saúde seja o fato de muitos desses estados também estarem relatando cada vez mais hospitalizações – uma métrica que não é afetada pelo aumento no número de testes.

Arkansas, Carolina do Norte, Texas e Utah tiveram um número recorde de pacientes dando entrada em hospital no sábado. Na Carolina do Sul, 69% a 77% dos leitos de hospitais estão ocupados, dependendo da região.

Enquanto o governador de Utah anunciou na semana passada que a maior parte do estado vai interromper sua reabertura, nenhum estado está falando em realizar novas quarentenas contra o coronavírus, pois eles enfrentam déficits orçamentários e desemprego na casa dos dois dígitos. Muitos foram adiante com a reabertura antes mesmo de cumprir diretrizes do governo quanto ao controle do contágio local.

O medo de que uma segunda onda de infecções esteja ocorrendo – ou que estados não tenham conseguido conter sua primeira onda – fez com que autoridades de saúde impusessem o uso de máscaras em público e a proibição de grandes aglomerações.

Trump ainda planeja realizar seu primeiro comício de campanha desde o início de março no próximo sábado em Tulsa, embora os participantes sejam obrigados a reconhecer em papel que não responsabilizarão a campanha do presidente em caso de contágio da Covid-19.

Cerca de um terço dos novos casos registrados no estado veio do condado de Tulsa, de acordo com dados do estado. O Departamento de Saúde de Tulsa disse na último sexta-feira que esse resultado estava ligado a reuniões dentro de casas e estabelecimentos. Hospitalizações e o percentual de exames positivos se mantiveram constantes no Estado.