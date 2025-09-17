EUA reagirão se Bolsonaro for preso na Papuda, diz vice-secretário de Estado dos EUA

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que os Estados Unidos irão responder "adequadamente a essa caça às bruxas política" se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) for preso.

A postagem de Landau foi uma resposta a uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo que afirmava que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teriam dito, de forma reservada, que o aumento das pressões dos EUA podem ter o efeito inverso e aumentar as chances de que o ex-presidente seja enviado para cumprir pena em regime fechado, no Complexo Penitenciário da Papuda.

"Se essa reportagem for precisa, apenas confirma que todo o processo 'judicial' em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como @POTUS @realDonaldTrump e @SecRubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão e não serão dissuadidos por ameaças judiciais", escreveu.

If this report is accurate, it just confirms that the entire “judicial” process underway in Brazil is a political charade. Those who claim to be following the rule of law cannot increase the punishment of a criminal defendant in light of a third party’s response to their ruling.… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 17, 2025

Estados Unidos preparam novas medidas

Na próxima semana, o governo dos Estados Unidos deverá anunciar novas medidas contra o Brasil, como forma de retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. A afirmação foi feita pelo secretário de Estado, Marco Rubio, durante uma entrevista à Fox News, na segunda-feira, 15.

Rubio declarou que o julgamento de Bolsonaro é "mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial" que, segundo ele, também envolve ações contra empresas americanas e indivíduos fora do território dos EUA.

A resposta dos Estados Unidos, conforme antecipou Rubio, será anunciada "na próxima semana ou algo assim". O governo americano ainda não revelou oficialmente quais serão as medidas específicas.

As possíveis punições que os EUA podem adotar contra o Brasil se dividem em duas principais abordagens: punições econômicas gerais, afetando o país como um todo, ou sanções direcionadas a autoridades específicas.

As medidas possíveis incluem o aumento das tarifas de importação, a retirada de isenções fiscais sobre produtos brasileiros e sanções pessoais a figuras do governo brasileiro, incluindo membros do STF.