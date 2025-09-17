Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA reagirão se Bolsonaro for preso na Papuda, diz vice-secretário de Estado dos EUA

Governo Trump preparam novas sanções contra o Brasil em resposta à condenação de Jair Bolsonaro

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 13h48.

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que os Estados Unidos irão responder "adequadamente a essa caça às bruxas política" se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) for preso.

A postagem de Landau foi uma resposta a uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo que afirmava que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teriam dito, de forma reservada, que o aumento das pressões dos EUA podem ter o efeito inverso e aumentar as chances de que o ex-presidente seja enviado para cumprir pena em regime fechado, no Complexo Penitenciário da Papuda.

"Se essa reportagem for precisa, apenas confirma que todo o processo 'judicial' em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como @POTUS @realDonaldTrump e @SecRubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão e não serão dissuadidos por ameaças judiciais", escreveu.

Estados Unidos preparam novas medidas

Na próxima semana, o governo dos Estados Unidos deverá anunciar novas medidas contra o Brasil, como forma de retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. A afirmação foi feita pelo secretário de Estado, Marco Rubio, durante uma entrevista à Fox News, na segunda-feira, 15.

Rubio declarou que o julgamento de Bolsonaro é "mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial" que, segundo ele, também envolve ações contra empresas americanas e indivíduos fora do território dos EUA.

A resposta dos Estados Unidos, conforme antecipou Rubio, será anunciada "na próxima semana ou algo assim". O governo americano ainda não revelou oficialmente quais serão as medidas específicas.

As possíveis punições que os EUA podem adotar contra o Brasil se dividem em duas principais abordagens: punições econômicas gerais, afetando o país como um todo, ou sanções direcionadas a autoridades específicas.

As medidas possíveis incluem o aumento das tarifas de importação, a retirada de isenções fiscais sobre produtos brasileiros e sanções pessoais a figuras do governo brasileiro, incluindo membros do STF.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

União Europeia apresenta pacote de restrições comerciais e financeiras a Israel

O que muda com a incursão terrestre de Israel em Gaza? Entenda a nova fase da guerra

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez após ameaça russa

Principal suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Mais na Exame

Negócios

Veja como esses snacks caseiros fritos em sebo podem virar negócio de US$ 250 milhões

Mercados

JHSF reúne R$ 4,6 bilhões em veículo de investimento para compra e venda de imobiliário

Marketing

Como a Vale quer usar a COP30 para reposicionar sua imagem na Amazônia

Carreira

O segredo da virada de chave que fez essa jovem acreditar em si mesma: ‘Saí da zona de conforto’