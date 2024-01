EUA planejam designar houthis como grupo terrorista em meio a escalada de tensões no Mar Vermelho

A designação mais severa preocupa sobretudo grupos de assistência humanitária, que atuam para aliviar a crise provocada pela guerra civil que entrou no 9º ano. A preocupação é que o envio de suprimento para áreas do Iêmen controladas pelo grupo seja comprometido, por medo de responsabilização criminal ou outras penalidades dos EUA.

As medidas americanas ocorrem na esteira de uma intensificação do conflito no Oriente Médio, após EUA e houthis trocarem agressões, por meio de ataques aéreos, desde o fim da semana passada. Washington diz que bombardeou instalações militares e bases de lançamentos de mísseis e drones dos rebeldes, mas que seus ataques não comprometeram definitivamente as capacidades do grupo. Os houthis, nos últimos dias, bombardearam mais navios de transporte de carga ocidentais, incluindo um de propriedade de uma empresa americana.

Para o comércio global, a ameaça houthi já tem efeitos práticos. Ontem, grandes companhias de seguros de navios anunciaram que que vão buscar exclusões das coberturas a embarcações mercantes dos EUA e do Reino Unido contra riscos de ataques ao navegarem na parte sul do Mar Vermelho. Hoje, as três principais companhias de navegação japonesas (Nippon Yusen, Kawasaki Kisen Kaisha e Mitsui O.S.K Lines) anunciaram a suspensão de suas rotas na região.

A rota alternativa para o comércio é o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. A mudança, porém, alonga consideravelmente as viagens e dilata os prazos de entrega, representando também um aumento de custo para as transportadoras — e, consequentemente, nas taxas de frete.

Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na terça-feira, Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, disse que era importante sinalizar que “o mundo inteiro rejeita por completo a ideia de que um grupo como os houthis possa basicamente sequestrar o mundo, como eles estão fazendo.”

(Com NYT e AFP)