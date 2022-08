EUA: Pelosi não confirmou nenhum plano de viagem a Taiwan

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, não confirmou nenhum plano de viagem a Taiwan, disse o secretário de imprensa do Departamento de Defesa americano, John Kirby, nesta segunda-feira, 1º.

Kirby afirmou que não especularia sobre a viagem de Pelosi. Cabe a ela e sua equipe comunicar a decisão, disse.

A viagem de uma representante sem o presidente do país já ocorreu e não seria algo novo, destacou. "Ela fará sua própria decisão sobre a visita. Pelosi tem o direito de visitar Taiwan". Kirby reiterou que a política em relação a Taiwan permanece a mesma e que a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, busca garantir que Pelosi e sua equipe "tenham todas as informações das quais precisam".

O porta-voz afirmou ainda que a China parece estar se posicionando para "mais passos" nos próximos dias e ao longo do horizonte, o que poderia incluir provocações militares, caso a visita se concretize.

(Estadão Conteúdo)

LEIA TAMBÉM:

Novo conflito? China diz que pode reagir militarmente à visita de Pelosi a Taiwan

Pelosi inicia viagem pela Ásia em momento de tensão entre EUA e China por Taiwan