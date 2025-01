EUA ordena que promotores processem autoridades que se recusem a aplicar novas políticas migratórias

A liderança interina do Departamento de Justiça instruiu procuradores dos Estados Unidos em todo o país a investigar e processar autoridades policiais em estados e cidades que se recusem a aplicar as novas políticas de imigração da administração do presidente Donald Trump, de acordo com um memorando interno do departamento acessado pela Associated Press.

O memorando de três páginas, destinado a orientar todos os funcionários do departamento na implementação das ordens executivas do presidente para limitar a imigração e combater gangues estrangeiras, afirma que autoridades estaduais e locais são obrigadas a cooperar com o departamento sob a Cláusula de Supremacia da Constituição e podem enfrentar processos criminais ou sanções caso não cumpram a medida.

O memorando foi emitido enquanto o Departamento de Segurança Interna se preparava para realizar operações específicas em cidades, incluindo Chicago, com grande número de imigrantes indocumentados, potencialmente gerando confrontos com autoridades locais. O documento, escrito pelo procurador-geral adjunto interino Emil Bove, ressaltou o papel central do Departamento de Justiça na execução da agenda rigorosa de imigração de Trump.

“De fato, é responsabilidade do Departamento de Justiça defender a Constituição e, consequentemente, executar legalmente as políticas que o povo americano elegeu o presidente Trump para implementar”, escreveu Bove, que, antes de ingressar na administração, fazia parte da equipe jurídica que defendeu o republicano contra dois processos criminais movidos pelo próprio Departamento de Justiça.

Alerta aos funcionários