EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por chefe do Supremo da Venezuela

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou nesta terça-feira, 21, que o governo americano está oferecendo uma recompensa de 5 milhões de dólares (25,9 milhões de reais) por informações que levem à prisão e ao julgamento do presidente do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, Maikel Moreno, considerado próximo ao chavismo.

Em comunicado, Pompeo também anunciou sanções a Moreno e à sua mulher por supostamente estarem envolvidos “em significativa corrupção” e afirmou que o chefe do Supremo venezuelano “recebeu propina para influenciar no resultado de casos criminais e civis.”

“Moreno recebeu propina em troca de ações judiciais, como ordenar que juízes de instâncias inferiores liberem determinados acusados ou neguem certos casos, o que ocorreu em mais de 20 processos judiciais”, afirmou Pompeo.

No Twitter, o chefe da diplomacia americana declarou que Moreno é um “ajudante” do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e explicou que a nova medida busca enviar uma mensagem clara: “Os Estados Unidos se posicionam firmemente contra a corrupção”.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020