EUA oferece apoio a Milei nas negociações com o FMI

Uma delegação dos Estados Unidos ofereceu seu apoio ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei, nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e no desenvolvimento de seu setor de lítio durante uma reunião ocorrida em Buenos Aires no sábado, um dia antes da posse do novo mandatário, disse Juan Gonzalez, conselheiro do presidente Joe Biden e diretor sênior do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, em entrevista à agência Reuters.

De acordo com o funcionário da Casa Branca, as conversas foram "muito positivas" e se concentraram na economia em dificuldades do país.