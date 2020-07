EUA: novos casos de coronavírus superam 50 mil por 3 dias consecutivos

Os Estados Unidos registraram mais de 50 mil novos casos do novo coronavírus nesta sexta-feira pelo terceiro dia consecutivo, em meio às preocupações das autoridades diante do fim de semana de 4 de julho, quando é comemorado o Dia da Independência no país. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, nas últimas 24 horas o país teve 52.104 novas infecções, com o total chegando a quase 2,8 milhões de casos.

A segunda onda da doença vem desacelerando o afrouxamento das medidas de isolamento social e o processo de reabertura econômica nos principais Estados norte-americanos. Os mais afetados são a Flórida, o Texas, a Califórnia e o Arizona. Na sexta-feira, a Flórida registrou 9.500 novos casos de infecção. Um dia antes, o Estado viu um número recorde de mais de 10 mil novos registros diários. Diante disso, o prefeito de Miami-Dade, Carlos Gimenez, decretou um toque de recolher a partir das 22h, além de ter ordenado o fechamento de locais de entretenimento. A reabertura desses estabelecimentos foi permitida em maio.

O ressurgimento da doença levou a uma alteração nas comemorações do país durante o feriado, com o cancelamento das festividades em muitos Estados. Em Nova York, o show anual de fogos de artifício da Macy’s ocorreu de forma breve ao longo da semana e em locais não anunciados como forma de impedir aglomerações. Em Los Angeles, a área mais afetada do país, segundo a Johns Hopkins, os fogos foram cancelados. A cidade tem 107.806 mil infectados.

Apesar da aceleração no número de infectados pelo país, o presidente Donald Trump reuniu milhares de apoiadores ontem à noite na Dakota do Sul e fez um discurso enaltecendo a herança norte-americana e condenando os movimentos antirracistas.