EUA lançam cédulas com assinatura de Trump durante os 250 anos da Independência

O governo dos Estados Unidos anunciou neste sábado, 4, uma mudança inédita para marcar as comemorações dos 250 anos da Independência do país. O Departamento do Tesouro passará a emitir cédulas comemorativas de dólar com a assinatura do presidente Donald Trump.

O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que compartilhou nas redes sociais uma publicação de Trump exibindo uma nota de US$ 100 com a assinatura do presidente.

Segundo Bessent, a iniciativa busca celebrar tanto o aniversário da nação quanto a atual gestão.

"Não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas de nosso grande país e do presidente Donald J. Trump do que notas de dólar americano com sua assinatura, e é mais do que apropriado que essa moeda histórica seja emitida no semiquincentenário", escreveu.

Under President Trump’s leadership, we are on a path toward unprecedented economic growth, lasting dollar dominance, and fiscal strength and stability. There is no more powerful way to recognize the historic achievements of our great country and President Donald J. Trump than U.S… pic.twitter.com/4dvhML2f7h — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 4, 2026

Medida rompe tradição

Historicamente, as cédulas americanas trazem apenas as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro dos Estados Unidos. A inclusão da assinatura do presidente representa uma ruptura com esse modelo.

A decisão integra uma série de ações do governo para associar a imagem de Trump às celebrações do aniversário de 250 anos da Independência americana.

Nome de Trump em instituições

Desde o início de seu segundo mandato, Trump tem promovido iniciativas para ampliar sua presença em instituições públicas.

No ano passado, seu governo acrescentou o nome do presidente ao Instituto da Paz dos Estados Unidos e ao conselho do Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas, embora posteriormente a Justiça tenha determinado a retirada da referência ao presidente do complexo cultural.

Outra medida em andamento é a mudança de nome do Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida, que deverá passar a homenagear Trump.