EUA já vacinaram metade da população adulta com ao menos uma dose

Metade dos adultos americanos recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, de acordo com dados atualizados neste domingo (18) pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência de saúde pública do país.

Ao todo 50,4% dos cidadãos com mais de 18 anos estão parcialmente imunizados, enquanto 32,5% já estão totalmente vacinados, número que sobe para 65,9% para os maiores de 65 anos. Mais de 131,2 milhões de pessoas receberam pelo menos uma injeção nos Estados Unidos.

A aplicação da vacina desenvolvida pelo grupo americano Johnson & Johnson foi suspensa em todo o país na terça-feira, depois de casos de seis mulheres - uma delas morreu - que desenvolveram graves coágulos sanguíneos após a injeção.

As autoridades garantiram, porém, que essa pausa não teria grande impacto na imensa campanha nacional de vacinação, já que as doses do imunizante Johnson & Johnson representam menos de 5% das administradas até agora nos Estados Unidos.

"Existem vacinas suficientes para todos os americanos. Isso é absolutamente indiscutível", disse o presidente Joe Biden na terça-feira.

O presidente democrata anunciou no início de abril que todos os americanos adultos serão elegíveis para receber a vacina a partir do dia 19 deste mês.