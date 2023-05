EUA investirá US$ 500 milhões no Fundo Amazônia

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira, 20, que o governo dos Estados Unidos investirá US$ 500 milhões no Fundo Amazônia.

Segundo a gestão de Joe Biden, o presidente fará o anúncio nesta quinta. O investimento acontecerá nos próximos cinco anos. "O presidente também chamará outros líderes a apoiar o Fundo Amazonia", diz trecho do comunicado.

A Corporação de Desenvolvimento Financeiro dos EUA também anunciará um investimento de US$ 50 milhões em no fundo de reflorestamento do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O aporte ajudará a "mobilizar US$ 1 bilhão para apoiar o reflorestamento de 300 mil hectares de terras degradadas no Brasil, Uruguai e Chile", diz a Casa Branca.

A organização Conservação Internacional será a conselheira de impacto no projeto, que "reservará metade das terras restauradas para proteção permanente e a outra metade para manejo florestal sustentável, gerando cerca de 35 milhões de toneladas de sequestro de carbono ao longo de 15 anos".

Mudanças climáticas: papel dos países desenvolvidos