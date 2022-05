EUA homenageiam vítimas de ataque racista em supermercado

Moradores emocionados de Buffalo, no estado de Nova York, se reuniram neste domingo,15, em vigílias e serviços religiosos para homenagear as 10 pessoas assassinadas a tiros por um jovem e suposto supremacista branco em um ato descrito pelas autoridades como "terrorismo doméstico, puro e simples".

O atirador, identificado como Payton Gendron, de 18 anos, foi preso na cena do crime, um supermercado em um bairro de maioria negra, depois que a polícia respondeu a chamados de emergência.

Para realizar o ataque, Gendron dirigiu até Buffalo de sua cidade natal, Conklin, a mais de 320 quilômetros de distância, segundo a polícia.

O jovem foi denunciado no sábado pela noite por uma só acusação de assassinato em primeiro grau, e detido sem direito à fiança, informou o escritório do promotor distrital do condado de Erie.

O atirador usava um colete à prova de balas e portava um fuzil de assalto, segundo o departamento de polícia local, que detalhou que, entre os 10 mortos e três feridos, 11 eram negros. Além disso, Gendron usava um capacete equipado com câmera para transmitir sua ação ao vivo pela internet.

O presidente Joe Biden se pronunciou neste domingo sobre o fato em um serviço religioso de homenagem aos policiais americanos mortos em serviço: "Todos devemos trabalhar juntos para lidar com o ódio, que continua sendo uma mancha na alma dos Estados Unidos", afirmou.

Ontem, Biden havia deplorado o ataque ao classificá-lo de "terrorismo doméstico", cometido em nome da "repugnante ideologia nacionalista branca".

Execução 'ao estilo militar'

Os moradores se reuniram na parte externa do supermercado para a vigília, enquanto a governadora de Nova York, Kathy Hochul, a procuradora-geral do estado, Letitia James, e o prefeito de Buffalo, Byron Brown, participavam de uma missa em uma igreja batista da cidade.

Com sentimentos que iam de raiva à tristeza, os oradores denunciaram esta última erupção de violência racista e a fácil disponibilidade de armas de alto poder, algo que vem se transformando em uma cena tristemente familiar em todos os Estados Unidos.

Hochul, que nasceu em Buffalo, descreveu o crime como uma "execução ao estilo militar", ao assinalar que o atirador portava um fuzil de assalto semiautomático AR-15, e denunciou que as mensagens racistas se "espalham como fogo em um rastro de pólvora".

Em entrevista à emissora ABC, ela classificou as redes sociais como "instrumentos desse mal" e afirmou que as mesmas permitiam que os temas racistas "se propagassem como um vírus".

O incidente trouxe à tona lembranças de alguns dos piores ataques racistas na história recente do país, entre eles o assassinato de nove fiéis em uma igreja da comunidade negra na Carolina do Sul por um jovem branco em 2015, e o ataque de um homem branco no Texas em 2019, que resultou na perda de 23 vidas, a maioria delas de pessoas de origem latina.

'Crime de ódio'

O ato de ontem está sendo investigado como "crime de ódio" e um "caso de extremismo violento por motivos raciais", declarou aos jornalistas Stephen Belongia, agente especial responsável pelo escritório de campo do FBI em Buffalo.

Um jovem branco de 18 anos fortemente armado matou a tiros 10 pessoas no sábado (14) em um supermercado na cidade de Buffalo, Nova York, em um ataque de suposta 'motivação racial', descrito como 'terrorismo doméstico' pelo presidente Joe Biden. De acordo com autoridades, o rapaz usava um equipamento para transmitir o crime ao vivo pela internet.

A mídia local vinculou o atirador com um manifesto de 180 páginas que descreve uma ideologia supremacista branca e apresenta um plano para atacar um bairro habitado principalmente por pessoas negras.

Além de mencionar o ataque na igreja da Carolina do Sul, o agressor afirmou ter se "inspirado" no homem armado que matou 51 pessoas em uma mesquita na Nova Zelândia em março de 2019.

Se for declarado culpado, Gendron pode ser condenado à pena máxima de prisão perpétua sem liberdade condicional.

Em 2020, os Estados Unidos registraram 19.350 homicídios com armas de fogo, um índice quase 35% maior que em 2019, segundo dados recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).