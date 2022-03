EUA: há relatos muito confiáveis de ataques deliberados a civis na Ucrânia

Os Estados Unidos identificaram relatos muito confiáveis ​​de ataques deliberados a civis na Ucrânia, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, neste domingo, acrescentando que Washington está documentando esses episódios para apoiar potencial investigação de crimes de guerra nas ações da Rússia.

"Vimos relatos muito confiáveis ​​de ataques deliberados a civis que constituem crimes de guerra", disse Blinken à CNN. "Vimos relatos muito confiáveis ​​sobre o uso de certas armas".

"O que estamos fazendo agora é documentar tudo, olhar para isso e garantir que, à medida que as pessoas e as organizações e instituições apropriadas investiguem se crimes de guerra foram ou estão sendo cometidos, podemos apoiar", acrescentou Blinken.

Na sexta-feira, depois que as forças de invasão russas tomaram a maior usina nuclear da Europa em intensos combates no sudeste da Ucrânia, a embaixada dos EUA no país fez uma postagem em uma rede social afirmando que atacar uma usina nuclear é um crime de guerra.

Irpin's mayor Oleksandr Markushyn said he saw 4 people die today: 2 adults and 2 children, who were trying to evacuate. He said in total 8 died. He says part of the city is under Russian control but 'Irpin has not surrendered, Irpin is fighting' pic.twitter.com/5qvxBpn99b

— Isobel Koshiw (@IKoshiw) March 6, 2022