EUA fornecerá vacinas contra a varíola dos macacos em desfiles do Orgulho LGBTQIA+

As vacinas contra a varíola dos macacos estarão disponíveis na Parada do Orgulho LGBTQIA+ e em outros eventos como parte de um novo programa piloto para conter a rápida disseminação do vírus, anunciaram as autoridades de saúde dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 18.

Os casos no país americano dispararam para 13.500 desde maio, quando o surto começou na Europa. Os dados oficiais mais recentes mostram que 98% dos casos ocorreram entre homens e 93% entre homens que relataram contato sexual recente com outros homens.

Tanto os hispânicos quanto os negros são desproporcionalmente afetados.

O governo federal "está lançando um programa piloto que fornecerá até 50.000 doses do estoque nacional para serem disponibilizadas para a Parada do Orgulho LGBTQIA+ e outros eventos", disse o coordenador de resposta à varíola dos macacos da Casa Branca, Bob Fenton.

Os próximos eventos notáveis incluem o Black Pride da comunidade negra em Atlanta e o Southern Decadence, da comunidade LGBTQIA+, em Nova Orleans, ambos em torno do Dia do Trabalho, 5 de setembro, e no fim de semana anterior.

A reabertura das universidades neste outono também deve acelerar a propagação do vírus.

Departamentos de saúde de diferentes estados podem fazer solicitações com base no tamanho do evento a ser contemplado e na capacidade de atingir participantes de maior risco, acrescentou a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walenksy.

