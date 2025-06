EUA enviará terceiro porta-aviões para perto de Israel, diz emissora americana

O governo americano enviará na próxima semana um terceiro porta-aviões para perto do Oriente Médio, informou a rede de TV americana CNN nesta quarta-feira, citando três fontes sob condição de anonimato.

O USS Ford Carrier Strike Group, cujo posicionamento na Europa estava previsto há meses, será enviado na semana que vem para o leste do Mar Mediterrâneo, perto de Israel, em preparação para uma possível escalada entre o Irã e os Estados Unidos.

Paralelamente, o porta-aviões USS Nimitz, que estava no sudeste da Ásia, também está em rota desde segunda-feira para o Oriente Médio, onde se unirá ou substituirá o USS Carl Vinson. Havia previsão de que a embarcação atracasse no Vietnã, mas plano foi cancelado para ser enviado ao Oriente Médio para reforçar a presença dos EUA na região.

As Forças Armadas dos EUA utilizam porta-aviões para projetar poder em qualquer lugar do mundo e estão entre os primeiros a serem mobilizados em tempos de crise. Eles podem transportar dezenas de jatos capazes de realizar ataques e interceptar mísseis e drones, além de serem acompanhados por navios de guerra capazes de se defender contra ameaças aéreas, de superfície e submarinas.

Retirada

Em meio ao aumento da tensão, os EUA retiraram alguns funcionários da Embaixada e familiares de Israel em um avião militar americano nesta quarta-feira, disseram três fontes à CNN. O esvaziamento completo da embaixada, porém, não foi ordenada, e diplomatas e familiares não são obrigados a deixar o país.

Aqueles que partiram aproveitaram a autorização de saída voluntária emitida no fim de semana em meio ao crescente conflito entre Israel e o Irã. Alguns também deixaram o país por rotas terrestres para a Jordânia, disse uma das fontes.

Um porta-voz da Embaixada dos EUA disse que, "dada a situação atual e como parte do status de saída autorizada, o pessoal da missão começou a deixar Israel por diversos meios". A embaixada também anunciou na terça-feira que seus escritórios permanecerão fechados até o final da semana.

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, disse na quarta-feira que os EUA trabalham para organizar voos de retirada e partidas de navios de cruzeiro para os americanos que desejam deixar Israel.

Na terça-feira, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunciou que o departamento havia criado uma força-tarefa 24 horas por dia para lidar com o conflito em andamento, incluindo com o fornecimento de apoio aos americanos.