EUA e Reino Unido anunciam novas sanções contra oligarcas russos

O Reino Unido impôs novas medidas a oligarcas ligados ao governo da Rússia, segundo o gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Alisher Usmanov e Igor Shuvalov, agora sob sanção do país, mantém ativos que totalizam cerca de US$ 19 bilhões, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira.

As medidas cortam o acesso de ambos a interesses ligados ao Reino unido, como mansões que valem "dezenas de milhões", congelam ativos, os banem de viajar ao Reino Unido e proíbem britânicos de manter transações com os russos.

Usmanov tem negócios ligados aos clubes ingleses de futebol Arsenal, em Londres, e Everton, da cidade de Liverpool.

"Ele é uma parte central do círculo íntimo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e liderou a candidatura da Rússia para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2018", afirma o comunicado.

Já Shuvalov foi vice-primeiro-ministro da Rússia e é presidente do banco estatal VEB desde 2018.

Além das sanções aos dois oligarcas, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido vai formar uma força-tarefa para coordenar o trabalho relacionado às sanções a mais figuras ligadas ao Kremlin.

Estados Unidos

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira novas sanções contra oligarcas russos, incluindo aqueles que atuam nos setores imobiliário e de petróleo, conforme o governo americano mira em pessoas próximas ao presidente russo, Vladimir Putin, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Os EUA aplicaram sanções de bloqueio total a oito oligarcas e autoridades, bem como a algumas de suas empresas, disse a Casa Branca, visando os super-ricos da Rússia que acumularam fortunas e influência política por meio de seus laços estreitos com Putin.

"Queremos que ele [Putin] sinta o aperto, queremos que as pessoas ao seu redor sintam o aperto", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a repórteres.

Até agora, os EUA determinaram várias rodadas de sanções, inclusive contra Putin e o banco central russo, depois que as forças russas invadiram a Ucrânia no maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Moscou chama o ataque de "operação especial".

Os EUA impuseram sanções a Alisher Usmanov, magnata russo e fundador da mineradora russa Metalloinvest, que a Casa Branca descreveu como “um dos indivíduos mais ricos da Rússia e um aliado próximo de Putin”.

A medida impede que sua propriedade seja usada nos Estados Unidos e por americanos, incluindo seu iate de luxo que a Casa Branca disse ter sido apreendido pela Alemanha e seu jato particular.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a quem a Casa Branca acusou de ser "um grande fornecedor da propaganda de Putin", também foi alvo.

Os EUA também imporão restrições de visto a 19 oligarcas russos, seus familiares e associados, disse a Casa Branca em comunicado, e também emitirão sanções contra entidades e indivíduos russos que permitem a disseminação de desinformação no país.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)

