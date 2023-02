EUA diz que "balões de vigilância" chineses operaram nos cinco continentes

A Casa Branca informou nesta quarta-feira, 8, que a China operou em vários países uma frota de balões supostamente de espionagem semelhantes ao que os Estados Unidos derrubaram na semana passada em seu território.

"Estes balões são parte de uma frota de balões desenvolvidos para operações de vigilância", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, a bordo do avião presidencial Air Force One. "Em anos anteriores, balões chineses foram vistos em vários países dos cinco continentes", acrescentou. "Estivemos em contato com aliados e parceiros sobre este assunto."

A China afirma que se tratou de um balão meteorológico errante sem objetivo militar, mas Washington o classificou como uma operação de espionagem de alta tecnologia.

No sábado, depois de cruzar o centro dos Estados Unidos e passar por várias instalações militares secretas, o balão se dirigiu para a costa leste, onde um avião de combate o derrubou.

Segundo funcionários americanos, foram tomadas medidas para evitar que os instrumentos do balão colhessem informações confidenciais.